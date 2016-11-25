Датская компания хочет инвестировать в строительство парка солнечных электростанций в зоне отчуждения ЧАЭС

Об этом во время встречи с представителями международного консорциума, представленного компанией "Мидас Консалтинг", заявил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, передает пресс-служба министерства.

"За эти 30 лет достигнут значительный прогресс по безопасности в зоне отчуждения и на Чернобыльской АЭС", - отметил министр.

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Во время встречи обсуждалась реализация проекта строительства парка солнечных электростанций мощностью не менее 100 мегаватт в зоне отчуждения.

Министр подчеркнул, что в настоящее время уже урегулированы все вопросы на законодательном уровне относительно правового режима территории, что дает основания для преобразования зоны отчуждения - территории, которую весь мир привык видеть как убыточную, в территорию инноваций и реформ.

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"Мир давно начал отказываться от ископаемого топлива и переходить на возобновляемые источники энергии. Урегулирование вопроса пользования землями государственной собственности в зоне отчуждения на уровне Кабинета министров Украины создает условия для формирования и развития инвестиционного потенциала этой территории. Поток инвестиций в строительство солнечных электростанций откроет очередную страницу в истории развития возобновляемой энергетики в Украине", - отметил Семерак.

Также министр рассказал, что на территории зоны отчуждения - большие площади неиспользуемых земельных участков, часть из которых может использоваться для размещения объектов электрической генерации и отметил, что продолжительность солнечного сияния на указанной территории в пределах 1800-1900 часов в год.

"Этот проект станет практическим шагом на пути к комплексной реабилитации зоны отчуждения и принесет как важные экологические и социальные, так и экономические выгоды для Украины. Важно, чтобы этот проект стал знаковым примером для инвесторов, которые имеют заинтересованность в крупных инфраструктурных проектах в государстве, но еще не сделали необходимых шагов для начала их реализации в сотрудничестве с правительством Украины", - подчеркнул Семерак.

По результатам встречи партнер компании Traficon Наум Рикшпун заверил, что участие в проекте компании NPP обеспечит техническую и организационную составляющие проекта на мировом отраслевом уровне и привлечет внимание со стороны международных инвесторов и финансовых институтов к развитию возобновляемой энергетики в Украине.

В свою очередь директор NPP Эсбен Кристенсен выразил надежду на успешную реализацию проекта.

"Мы считаем этот проект достаточно интересным и перспективным не только из-за его всесторонней поддержки со стороны правительства Украины, его масштаба и инвестиционной привлекательности, но и потому, что этот проект существенно влияет на отрасль возобновляемой энергетики и станет позитивным сигналом для инвесторов во всем мире. Также существенным мотивом для нас является социальный аспект реабилитации зоны отчуждения", - сказал Кристенсен.

Как сообщал УНИАН, во время заседания 23 ноября 2016 года Кабинет министров Украины снизил стоимость аренды государственного имущества в Чернобыльской зоне для стимулирования развития на ее территории альтернативной энергетики.