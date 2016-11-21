На Винниччине запущена в действие фотогальваническая электростанция "Балки"

Таким результатом завершилась сотрудничество местной власти, инвесторов и генподрядной компании «Подольский Энергоконсалтинг».

Это одна из семи солнечных электростанций, возводимых в этом году в Винницкой области на средства группы компаний «Clean Energy». И по прогнозам, до конца 2016 года Винниччина будет генерировать 20 % суммарной мощности солнечной электроэнергии, которая производится в Украине.

По словам директора компании-подрядчика «Подольский Энергоконсалтинг» Сергея Шакалова, подобные технологии позволят сделать государство чистой и конкурентоспособной и принципиально изменить энергетическую систему Украины.

«По активности строительства мощностей солнечной энергетики Винницкая область впереди всех регионов Украины. Это очень перспективное дело, - отметил Сергей Шакалов. - При развитии технологий эта электростанция сможет в будущем «запитать» электричеством и этот район, и ближние районы».

Директор группы компаний «Clean Energy» Андрей Симонович, в свою очередь, отметил, что Винниччину для инвестирования выбрал неслучайно. «Местная власть здесь хочет принимать инвестиции и готова идти навстречу», - подчеркнул он.

Глава областной государственной администрации Валерий Коровий выразил благодарность исполнителям проекта, которые в такой непростой ситуации находят финансовый ресурс и инвестируют в развитие возобновляемой энергетики.

«Очень приятно осознавать, что страна развивается. Мы понимаем, что это лишь первые шаги. И все большое начинается с малого. И этот проект –визитка для жителей Барского района, - отметил Валерий Коровий. – Фактически, страна находится в очень непростой общественно-политической и экономический ситуации. Это побуждает каждого из нас быть ответственным перед нашими людьми, страной, перед будущим нашего государства. И несмотря на то, какие есть проблемы, мы должны двигаться вперед».

Руководитель облгосадминистрации заверил, что Винницкая ОГА и в дальнейшем будет предпринимать конкретные шаги по содействию привлечению инвестиций в регион, а также сообщил, что уже начались конкурсы по привлечению компаний для строительства солнечных электростанций, и в этой части область имеет достаточно серьезные и амбициозные планы.

«На сегодня до 5 % годового потребления электроэнергии в Винницкой области уже генерируется за счет возобновляемых источников энергии. Этот удельный вес будет расти. Мы, фактически, получаем значительную часть электроэнергии за счет сжигания угля, ранее – газа. На сегодня же этих источников у нас нет, поэтому нужно искать новые альтернативы», - отметил Валерий Коровий.