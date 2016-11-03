На Львовщине построят вторую ветроэлектростанцию

Электростанция «Старый Самбор-2» станет уже второй, построенной в этом регионе. Стоимость инвестиций, которые планируют привлечь к проекту, составляет 34 миллиона евро, пишет Zaxid.net.

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Как отмечается, сегодня, 3 ноября, во время Международного экономического форума во Львове ООО «Карпатский ветер», ЕБРР и Северная экологическая финансовая корпорация (НЕФКО) подписали кредитный договор, информирует департамент экономической политики Львовской ОГА.

Ветровая электростанция будет иметь мощность 20,7 мВ, там будет работать шесть ветряных турбин.

На сайте ЕБРР уточнили, что финансирование, которое предоставляет Банк в общей сумме 23,1 млн евро, состоит из 8,6 млн евро от ЕБРР, 4 млн евро от Фонда чистых технологий (CTF), кредит в 5,5 млн евро от Инвестиционного фонда для развивающихся стран (IFU) и кредит в 5 млн евро от Северной экологической финансовой корпорации (NEFCO).

Как известно, первую ветроэлектростанцию в Старом Самборе мощностью 6,6 МВт открыли в феврале 2015 года. Еще одну планируют построить в Дрогобыческом районе в 2017 году.