Возобновляемая энергетика впервые в истории превысила мощности угольной

Как сообщает Международное энергетическое агентство в своем новом докладе, в прошлом году мощности станций, работающих на возобновляемых источниках энергии, выросли более, чем на 50%, передает Русская служба Би-Би-Си.

В минувшем году каждый день в мире устанавливалось по полмиллиона солнечных панелей, только в Китае каждый час появлялись по два новых ветроэнергогенератора.

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Несмотря на рост своих мощностей возобновляемая энергетика пока еще не обогнала угольную по количеству производимой энергии.

Это связано с тем, что производство энергии на таких станциях зависит от определенных условий: солнечного света, скорости ветра, тогда как угольные станции могут работать 24 часа в сутки.

Значительный рост мощностей, который возобновляемая энергетика демонстрирует в последнее время, обусловлен в том числе и снижением стоимости солнечных панелей и другого оборудования, необходимого для производства энергии из возобновляемых источников.

По прогнозу Международного энергетического агентства, тенденция падения затрат на строительство электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, сохранится в ближайшие годы.

Лидером по росту мощностей возобновляемой энергетики является Китай, на его долю приходится почти 40% мирового роста.