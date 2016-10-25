Минэкологии: Китайские компании готовы вложить в строительство парка солнечной энергии в зоне отчуждения

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

«По предварительным оценкам компании (CCEC и GCL - УНИАН) готовы инвестировать в проект Chornobyl Solar (строительство солнечных электростанций в зоне отчуждения - УНИАН) более 1 млрд долл. в течение следующих двух лет», - написал Семерак, добавив, что на днях он провел встречи с руководством этих китайских компаний, которые являются лидерами на мировом рынке возобновляемой энергетики.

«Представители этих компаний уже сейчас работают непосредственно в Чернобыльской зоне и на месте изучают ситуацию и наши инфраструктурно-технологические возможности… Наши переговоры – довольно оптимистичные», - отметил Семерак, добавив, что о деталях данных переговоров он сможет сообщить после подписания соответствующих договоров.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году компания Vipiemme Solar SRL после подписания меморандума с Минэкологии Украины намеревалась установить солнечные панели мощностью до 0,5 МВт в зоне отчуждения, однако проект так и не был реализован.

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В апреле текущего года глава Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук в интервью УНИАН рассказал, что все намерения строить солнечные электростанции в Чернобыльской зоне не реализовывались из-за неурегулированных в законодательстве вопросов выделения земли.

Данная проблема была решена с принятием законопроекта о создании Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в зоне отчуждения. Документ был подписан президентом Украины 26 апреля 2016 года.

В конце августа Госагентство по управлению зоной сообщило о намерении передать в аренду 3,38 га земли на 49 лет под строительство солнечной электростанции. Стоимость объекта аренды без учета НДС составит 6,2 млн грн. После этого агентство опубликовало презентацию разработки проекта строительства солнечных электростанций в Чернобыльской зоне Chornobyl Solar в 10-километровой зоне АЭС на площади 2,5 тыс. га.

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Согласно презентационным материалам, строить солнечные электростанции планируется в 10-километровой зоне в направлении на юг от Чернобыльской АЭС. Подготавливаемые для строительства участки расположены вблизи дорог и линий электропередач. Солнечное излучение на территории составляет 1300 кВт-ч на кв. м. Отмечается, что к существующей инфраструктуре можно подключить 200 МВт генерирующих мощностей. При вложении средств в расширение инфраструктуры мощности подключения можно увеличить до 1200 МВт.

В средине сентября Семерак сообщал, что около 10 компаний заинтересовались проектами строительства солнечных электростанций в зоне отчуждения.