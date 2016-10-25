В Норвегии произошла утечка на ядерном реакторе

Об этом заявили в Норвежском центре по радиационной безопасности (NRPA, The Norwegian Radiation Protection Authority), передает РБК.

Утечка произошла в Институте энергетических технологий (Institutt for Energiteknikk), который находится в горной пещере в 120 км от Осло. Сама утечка произошла в 11:45 по местному времени в понедельник, 24 октября. Информация об утечке в NRPA поступила только во вторник, 25 октября.

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Сотрудники реактора были эвакуированы. Сейчас утечка ликвидирована, говорится в сообщении NRPA.

Сейчас в центре намерены расследовать причины утечки, а также то, почему NRPA не получило информацию об аварии своевременно.

Сам ядерный реактор был построен в конце 1950-х годов в горной пещере в муниципалитете Халден на востоке Норвегии, в 120 км от Осло. Регион находится на границе со Швецией.