Greenpeace подал в суд на Норвегию из-за добычи нефти в Арктике

Об этом Slon Magazine сообщили в Greenpeace.

Экологи потребовали от норвежского правительства «выполнять свои климатические обязательства». В сообщении подчеркивается, что дело будет слушаться в суде Осло.

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«Подписать международное климатическое соглашение, но оставить дверь открытой для добычи нефти в Арктике – это опасное лицемерие. Разрешая нефтяным компаниям бурить в Арктике, Норвегия рискует подорвать глобальные усилия по борьбе с изменением климата», – отметил глава норвежского отделения Greenpeace Трульс Гуловсен.

В мае власти Норвегии распределили десять новых лицензий на разработку шельфовых месторождений стран. Среди компаний, получивших право на бурение в Арктике, оказались в том числе Statoil, «Лукойл» и DEA, которую контролирует инвестиционная компания LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана.

Ранее в Greenpeace неоднократно выступали против добычи углеводородов в Арктике. В 2014 году протесты экологов привели к тому, что датская компания Lego отказалась продолжать маркетинговое сотрудничество с голландско-британской нефтяной корпорацией Royal Dutch Shell, которая осваивала арктические месторождения. Сама Shell (а вслед за ней и Statoil) в 2015 году решила прекратить геологоразведочные работы в Чукотском море.