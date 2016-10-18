Уникальная для Восточной Европы: на Днепропетровщине на полную мощность заработала солнечная электростанция (фото)

Как сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА, вместо привычных стационарных столов с солнечными батареями - подвижные модули, которые "следят" за солнцем. Эта станция ежечасно производит более 2,5 тыс. кВт энергии, позволяет существенно экономить уголь и избегать вредных выбросов в воздух. Она будет обслуживать в среднем 27 тысяч домохозяйств в течение года.

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Как отмечается, такие подвижные батареи позволяют производить на 50% больше энергии, чем привычные стационарные установки.

Третья очередь солнечной электростанции состоит из 3 700 модулей.

"В целом здесь работает 10 400 модулей мощностью свыше 2,5 тысячи кВт в час. Этого хватит в среднем на обслуживание 27 тысяч домохозяйств в Подгородном и Золотых ключах. Станция позволит сэкономить около полумиллиона тонн угля в год и избежать выбросов парниковых газов", - пояснил генеральный директор "Солар Парк Подгородное" Юрий Гордеев.

Солнечная электростанция "Солар Парк Подгородное" полностью построена за счет отечественных инвестиций. На третью очередь бизнесмены потратили около 20 млн. грн.