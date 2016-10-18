Уникальная для Восточной Европы: на Днепропетровщине на полную мощность заработала солнечная электростанция (фото)

12:47, 18 октября 2016
Альтернативная энергетика
1492

В Подгородном на Днепропетровщине открыли третью очередь современной солнечной электростанции. Здесь работает уникальная для Восточной Европы трекерная система.

Рухомі батареї дозволяють виробляти на 50% більше енергії, ніж звичні стаціонарні установки / dp.gov.ua

Как сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА, вместо привычных стационарных столов с солнечными батареями - подвижные модули, которые "следят" за солнцем. Эта станция ежечасно производит более 2,5 тыс. кВт энергии, позволяет существенно экономить уголь и избегать вредных выбросов в воздух. Она будет обслуживать в среднем 27 тысяч домохозяйств в течение года.

Читайте такжеНа португальском острове строят электросеть, которая работает на 100% от возобновляемых источников энергии

Как отмечается, такие подвижные батареи позволяют производить на 50% больше энергии, чем привычные стационарные установки.

Третья очередь солнечной электростанции состоит из 3 700 модулей.

"В целом здесь работает 10 400 модулей мощностью свыше 2,5 тысячи кВт в час. Этого хватит в среднем на обслуживание 27 тысяч домохозяйств в Подгородном и Золотых ключах. Станция позволит сэкономить около полумиллиона тонн угля в год и избежать выбросов парниковых газов", - пояснил генеральный директор "Солар Парк Подгородное" Юрий Гордеев.

Солнечная электростанция "Солар Парк Подгородное" полностью построена за счет отечественных инвестиций. На третью очередь бизнесмены потратили около 20 млн. грн.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter