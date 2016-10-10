На Львовщине открыли вторую очередь самой мощной в Украинских Карпатах ветроэлектростанции (фото)

На Львовщине в Старом Самборе 7 октября открыли вторую очередь самой мощной в Украинских Карпатах ветроэлектростанции.

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Об этом сообщила пресс-служба Львовской ОГА.

Высота одной ветроустановки – 119 м, длина – 56 м. Гарантийный срок работы – 20 лет, а общая стоимость проекта – 20,5 млн евро.

Строительство второй очереди ВЭС "Старый Самбор-1" длилось на протяжении 2016 года, а завершилось в августе этого года. На сегодня станцию готовят к включению в энергосистему Украины.

В составе второй очереди ВЭС "Старый Самбор-1" смонтировали две ветротурбины, следовательно, после ее включения общая мощность ВЭС "Старый Самбор-1" составит 13,20 МВт, а годовое производство электрической энергии – около 36,0 млн кВт часов.

Отметим, с возведением еще двух ветряков, строительство ветроэлектростанции "Старый Самбор-1" является полностью завершенным.

Напомним, два ветряки установили на горе под Старым Самбором в феврале 2015 года. Систему подключили к Объединенной энергосистеме Украины, а за 2015 год первая очередь ветроэлектростанции произвела 15 млн киловатт часов электрической энергии.