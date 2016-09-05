Чиновники представили проект солнечных электростанций в Чернобыльской зоне с доходом до 130 миллионов евро

Согласно презентационным материалам, строить солнечные электростанции планируется в 10-километровой зоне в направлении на юг от Чернобыльской АЭС. Подготавливаемые для строительства участки расположены вблизи дорог и линий электропередач. Солнечное излучение на территории составляет 1300 кВт-ч на кв. м.

Отмечается, что к существующей инфраструктуре можно подключить 200 МВт генерирующих мощностей. При вложении средств в расширение инфраструктуры мощности подключения можно увеличить до 1200 МВт.

Читайте такжеВ Чернобыльской зоне хотят создать лаборатории и объекты альтернативной энергетики

По информации ведомства, полная реализация проекта может позволить производить около 1,5 ГВт-ч электроэнергии в год, что будет генерировать порядка 120-130 млн евро дохода ежегодно до 2030 года.

Среди преимуществ строительства станций в зоне отчуждения указаны дешевая аренда земли, а также наличие необходимой инфраструктуры.

«Проект находится на стадии разработки и расширения. К участию в проекте приглашаются широкие круги отечественных и зарубежных инвесторов», - подчеркнули в Госагентстве.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году компания Vipiemme Solar SRL после подписания меморандума с Министерством экологии намеревалась установить солнечные панели мощностью до 0,5 МВт в зоне отчуждения, однако проект так и не был реализован.

Читайте такжеХранилище отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне будет соответствовать международным стандартам – Госатомрегулирования

В апреле текущего года глава Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук в интервью УНИАН рассказал, что все намерения строить солнечные электростанции в Чернобыльской зоне не реализовывались из-за не урегулированных в законодательстве вопросов выделения земли.

Данная проблема была решена с принятием законопроекта о создании Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в зоне отчуждения. Документ был подписан президентом Украины 26 апреля 2016 года.

В конце августа Госагентство по управлению зоной сообщило о намерении передать в аренду 3,38 га земли на 49 лет под строительство солнечной электростанции. Стоимость объекта аренды без учета НДС составит 6,2 млн грн.