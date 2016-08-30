В Китае ввели в эксплуатацию первую солнечную ТЭС мощностью 10 МВт

19:17, 30 августа 2016
Альтернативная энергетика
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Китай ввел в эксплуатацию первую в стране солнечную тепловую электростанцию (ТЭС) мощностью 10 МВт.

REUTERS

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ.

Сообщается, что ТЭС SUPCON была введена в городском уезде Дэлинха Хайси-Монгольско-Тибетского автономного округа провинции Цинхай.

Как отмечает China News Service, новая тепловая электростанция стала первой ТЭС такого типа в Китае и лишь третьей по счету в мире. Две другие солнечные ТЭС расположены в США и Испании.

Как сообщал УНИАН, Китай намерен развивать солнечную энергетику в Украине через свою госкомпанию.

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