Шотландия с помощью энергии ветра обеспечила электричеством всю страну

Об этом сообщает The Independent.

Благодаря шторму с порывами ветра до 185 км/ч, турбины смогли выработать 106% электричества, которой пользовался каждый жилой дом и офис в Шотландии 7 августа.

Читайте такжеСША хотят сконструировать "плавающие" ветротурбины, размах которых достигнет 200 метров

Сообщается, что в этот день турбины производили 39,545 МВт·ч в течение суток, а общее потребление по стране в этот день составило 37,202 МВт·ч.

Энергия ветра смогла обеспечить всех жителей региона, поскольку в летний сезон потребление электричества меньше, чем обычно.

Напомним, новый источник чистой энергии открыли ученые Лаборатории нанобиологии Политехнической школы Лозанны - осмотический. Энергия производится при контакте пресной воды с соленой через мембрану толщиной в три атома, в которой и заключается главная инновация.