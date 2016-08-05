На Тернопольщине в одной из общин для экономии средств установили в школе котел на твердом топливе

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, на это направлены 417 тыс. грн.

По данным директора школы Натальи Липки, раньше за газ приходилось оплачивать более 500 тыс. грн.

«Это – значительная сумма для бюджета общины. Теперь эти средства направят на улучшение условий обучения учащихся, обновление классов и тому подобное», – говорит председатель объединенной территориальной общины Илько Стахурский.

В школе обучаются более 200 учащихся из 8 деревень.

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«В течение года община получит 3,2 млн. грн из государственного бюджета. 1,4 млн, которые поступили, уже освоили. Также за счет субвенции мы ремонтируем дороги во всех селах общины», - поделился планами Стахурский.

Председатель ОГА Степан Барна во время визита в Новосельск отметил, что здесь - одна из самых активных общин.

«Перевыполнение бюджета - 160%. На что потратить эти средства, община решит самостоятельно. Но это - новые возможности для каждого жителя», - констатировал Барна.