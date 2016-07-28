Министр экологии считает Чернобыльскую зону перспективной для развития возобновляемой энергетики

Об этом министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак рассказал в интервью изданию "Bloomberg", передает пресс-служба министерства.

"У нас есть линии электропередач высокого напряжения, которые ранее использовались для атомных станций, территория и люди, подготовленные для работы на электростанциях", - рассказал Семерак.

Министр сообщил, что две инвестиционные компании из США и четыре канадские энергетические компании выразили свой интерес к Чернобыльскому солнечному комплексу.

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"Европейский банк реконструкции и развития также рассматривает возможность финансирования, хотя пока переговоры находятся на ранней стадии", - отметил Семерак.

Министр также уверен, что переход к солнечной энергии в Чернобыльской зоне поможет Украине приблизиться к Европейскому Союзу и повлиять на общественное мнение жителей в зонах конфликта возле российской границы.

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"У нас определены приоритеты, которые отвечают европейским, а это значит, что мы стараемся внедрить лучшие стандарты по сохранению окружающей среды и внедрить экологически чистую энергетику. Мы хотим быть успешной страной и должны показать людям в зоне конфликта, что жизнь в Украине лучше и комфортнее", - отметил Семерак.

Как сообщал УНИАН, по мнению министра экологии Остапа Семерака, Украина получила возможность для развития возобновляемой энергетики, подписав Парижское климатическое соглашение.