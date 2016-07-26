Пилот "солнцелета" Solar Impulse: надеюсь, главы государств задумаются о возобновляемых источниках энергии

Глава ООН позвонил пилотам в понедельник, незадолго до того, как они прибыли в конечную точку кругосветного путешествия - Абу-Даби. Об этом сообщает Центр информации ООН.

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«Я надеюсь, что наш полет послужит примером для всех и заставит глав государств задуматься о современных технологиях и возобновляемых источниках энергии. Это и есть наша цель, - объяснил пилот самолета Бертран Пиккар. - Мы должны сражаться за то, чтобы сделать этот мир лучше. Мы не можем просто сидеть сложа руки и смотреть, как мир рушится».

Напомним, что самолет на чистой энергии Солнца стартовал 9 марта 2015 года из арабского Абу-Даби, его посменно вели два швейцарских пилота Бертран Пикар и Андре Боршберг. 26 июля 2016 года завершился последний, 17-й по счету перелет самолета из Каира в Абу-Даби.