Украина получила возможность для развития возобновляемой энергетики - глава Минэкологии

Об этом во время встречи с представителями Украинской ассоциации возобновляемой энергетики сказал министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, передает пресс-служба ведомства.

"Мы как Министерство экологии и природных ресурсов поддерживаем развитие низкоуглеродной энергетики и соответственно уменьшение выбросов парниковых газов. Украине нужно продолжать активно работать над усовершенствованием законодательной базы, которая будет способствовать энергосбережению и энергоэффективности. Ратификация Парижского соглашения для Украины стало выбором в пользу возобновляемой энергетики", - сказал Семерак.

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По его словам, в ближайшее время будет принята Концепция реализации государственной политики в сфере изменения климата, в рамках которой планируется разработка низкоуглеродной стратегии развития. Министр также призвал представителей Ассоциаций возобновляемой энергетики активно приобщаться к работе над документом.

"Среди наших приоритетов - энергоэффективность, развитие возобновляемой энергетики и снижение загрязнения окружающей среды. Кроме того, активное использование возобновляемых источников энергии может стать ключом для Украины к решению проблемы зависимости от ископаемого и ядерного топлива, импортируемого, в частности, из Российской Федерации", - добавил он.

Напомним, 14 июля Верховная Рада приняла закон "О ратификации Парижского соглашения".

Соглашение было подписано 12 декабря 2015 года на 21-й конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата. Украина подписала это соглашение 22 апреля 2016 года в г. Нью-Йорк.