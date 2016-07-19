Дубай построит эко-город в пустыне
15:46, 19 июля 2016Альтернативная энергетика
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Новый экологичный город в форме цветка Desert Rose City будет построен в пустыне эмирата Дубай. Планируется, что там появятся школы, торговые центры, больницы и жилые районы для эмиратцев, а сам город будет "жить" за счет возобновляемой энергии.
REUTERS
Как сообщили в Дубайском муниципалитете, в городе планируется размещение полицейских участков, мечетей, а также "зеленых" зон, где будет минимизировано воздействие вредных выбросов от транспорта и будет налажена система переработки отходов, передает russianemirates.com.
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Город будет производить 200 мегаватт энергии, солнечные батареи будут размещаться на крышах зданий. Солнечная энергия будет использоваться, в основном, для освещения города, коммунальные нужды будут обеспечивать альтернативные источники. На первом этапе город примет 160 тыс. новых жителей.
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