Дубай построит эко-город в пустыне

Как сообщили в Дубайском муниципалитете, в городе планируется размещение полицейских участков, мечетей, а также "зеленых" зон, где будет минимизировано воздействие вредных выбросов от транспорта и будет налажена система переработки отходов, передает russianemirates.com.

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Город будет производить 200 мегаватт энергии, солнечные батареи будут размещаться на крышах зданий. Солнечная энергия будет использоваться, в основном, для освещения города, коммунальные нужды будут обеспечивать альтернативные источники. На первом этапе город примет 160 тыс. новых жителей.