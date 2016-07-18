Ученые открыли новый источник чистой энергии с огромным потенциалом

Об этом пишет Hightech.fm.

Идея очень проста: полупроницаемая мембрана отделяет две жидкости с различной концентрацией солей. Ионы соли проходят сквозь мембрану, пока концентрация соли не достигнет равновесия. Этот феномен называется осмосом. А поскольку ион это просто атом с электрическим зарядом, при движении ионов соли может вырабатываться электричество.

Система, изобретенная учеными Лозанны, состоит из двух емкостей с водой, разделенных мембраной из дисульфида молибдена. В мембране есть мельчайшие отверстия, нанопоры, через которые проходят ионы соли. В этот момент электроны ионов переносятся на электрод, который потом используется для выработки электроэнергии.

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Потенциал такой системы огромен. Согласно расчетам ученых, мембрана площадью 1 кв. м, 30% которой покрыто нанопорами, сможет производить 1 МВт электричества, достаточно, чтобы подключить 50 000 обычных энергосберегающих лампочек. А поскольку дисульфид молибдена часто встречается в природе, всю систему нетрудно увеличить до промышленных масштабов.