В Лос-Анджелесе планируют ввести в строй крупнейшую аккумуляторную батарею к 2021 году

Об этом сообщает издание Scientific American, передает Лента.ру.

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Батарея будет представлять собой массив из 18 тысяч литий-ионных аккумуляторов, способных отдавать сто мегаватт-часов электроэнергии в течение четырех часов. Ее возведение планируется в Лонг-Бич к югу от Лос-Анджелеса.

Основным источником энергии для аккумуляторов станут ветряные электростанции, работающие в ночное время. Создателями гигантской батареи являются американские компании Southern California Edison и AES.

Аккумулятор должен снизить пиковую нагрузку на газовые электростанции Лос-Анджелеса, приходящуюся на вторую половину дня.

Напомним, власти США, Канады и Мексики договорились о создании партнерства по сохранению окружающей среды, в рамках которого намерены повысить долю чистой энергетики на континенте к 2025 году до 50% от общего объема выработки.