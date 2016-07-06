Госэнергоэффективности ожидает от Рады скорейшего принятия законодательных инициатив по возобновляемой энергетике

В агентстве убеждены, что принятие этих инициатив позволит активизировать отечественный рынок "зеленых" проектов, облегчить работу инвесторов и предпринимателей, передает пресс-служба Кабмина.

По словам председателя Госэнергоэффективности Сергея Савчука, основные законопроекты, которые должны быть рассмотрены в Верховной Раде уже на этой неделе, касаются стимулирования производства тепловой энергии из альтернативных источников энергии и заключение долгосрочных договоров на ее поставку.

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"Сегодня наша задача – создавать конкурентоспособный рынок, облегчать ведение бизнеса в этой сфере. Нам известно о тех препятствиях, с которыми сталкивается бизнес чаще всего. Именно поэтому мы и совершенствуем законодательную базу", - отметил он и отметил, что Агентство постоянно сотрудничает с представителями профильных ассоциаций, общественных организаций, международных учреждений и бизнеса для наработки новых механизмов привлечения инвестиций.

Он также отметил постепенное заметное развитие сферы возобновляемой энергетики. "Наряду с уже действующими объектами, есть многочисленные разработанные проекты в сфере возобновляемой энергетики более чем на 5 ГВт со всеми техническими условиями, технико-экономическим обоснованием на подключение к сетям", - сообщил председатель Госэнергоэффективности и добавил, что таких проектов, в частности, в ветроэнергетике на 2725 МВт, в солнечной энергетике – на 1550 МВт.

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Савчук также сообщил, что украинские банки уже активизировались в этой сфере, и напомнил о недавно подписанном "Укргазбанком" и IFC соглашении о сотрудничестве с целью финансирования компаний, которые внедряют "зеленые" проекты.

Как сообщал УНИАН, в Украине планируют создать Фонд энергоэффективности, который должен заработать весной 2017 года.