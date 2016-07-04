Южнокорейская компания построит в Запорожской области электростанцию на биомассе

Как сообщили УНИАН в Управлении по делам прессы и информации Запорожской облгосадминистрации, 4 июля между Запорожской ОГА, областным советом и южнокорейской компанией Daewon GSI подписан меморандум о взаимопонимании, в рамках которого предусмотрено участие компании в «подготовительных работах, проектировании, и строительстве в Запорожской области электростанции на биомассе мощностью 10 МВт в час».

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«Биоэнергетическая установка будет работать по принципу сжигания шелухи зерна. Газ, полученный в процессе сгорания, будет превращен в электроэнергию. В будущем эти энергопродукты планируется использовать для подогрева воды и других нужд населения» - отметили в руководстве облгосадминистрации.

В ходе подписания меморандума представитель компании «Daewon GSI» Усуку Джанг отметил, что это первая биоэнергетическая установка, которая будет установлена на территории СНГ.

Также, он сообщил, что Запорожская область привлекла компанию, которая занимается переработкой зерна и производством биоэнергетических установок, поскольку имеет большое количество сырья, а также другие условия, необходимые для работы биоэлектростанции.

В ближайшее время будет определена территория для ее строительства.

«По мощности достаточно электроэнергии, чтобы село Беленькое снабдить электроэнергией. Вокруг находится много других населенных пунктов. Все, что будет зависеть от областной власти, мы все будем поддерживать", отметил первый заместитель председателя Запорожского облсовета Егор Семенков.

По его словам, сегодняшний меморандум — это "сигнал для других инвесторов, что мы открыты, прозрачны и создаем благоприятные условия».

Как отметили представители южнокорейской компании, строительство электростанции планируется начать в 2017 году.

За средствами для реализации проекта, стоимость которого составляет $33,5 млн, компания обратится после завершения организационных работ в Фонд экономического развития и сотрудничества Южной Кореи.

Правка УНИАН. Компания Daewon GSI (Корея) - один из ведущих мировых производителей оборудования для переработки всех видов зерновой продукции.