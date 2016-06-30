Google договорился о 12-летних поставках электроэнергии с норвежских ветряков

Об этом сообщается в совместном пресс-релизе организаций, передает Slon.ru.

Ветряная станция Tellenes должна быть введена в эксплуатацию в конце 2017 года. После завершения строительства она станет крупнейшей в Норвегии и обеспечит энергией европейские дата-центры Google. Совокупная мощность 50-турбинной станции оценивается в 160 мегаватт.

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Стоимость сделки Google с Norsk Vind Energi не сообщается, известно только, что финансирование предоставят фонды под управлением BlackRock – самой большой в мире инвестиционной компании.

Как заявил Reuters представитель Google Марк Оман, сделка компании с норвежцами станет крупнейшей в Европе. В пресс-релизе также отмечается, что она станет 17-м подобным соглашением Google.

Как сообщал УНИАН, в феврале норвежский производитель электроэнергии Statkraft и его партнеры анонсировали соглашение о строительстве крупнейшей в Европе наземной ветряной электростанции.