Власти стран Северной Америки договорились о развитии "чистой энергетики"

Такая договоренность достигнута на саммите стран Северной Америки, который завершился 29 июня в Канаде.

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"Технология движется вперед - развивается солнечная энергетика, энергия ветра, гидроэнергетика, биореакторы, а также технологии, о которых мы еще недавно даже не задумывались", - заявил на саммите президент США Барак Обама, сообщает ZN.UA со ссылкой на издание National Observer. "У каждого из нас есть национальные планы, но дело в том, что при установке этих целей, создавая эти координационные механизмы, мы можем воспользоваться преимуществами слияния интересов экономик", - сказал Барак Обама, обращаясь к свои коллегам из Канады и Мексики.

В частности, речь идет о том, что Канада может продавать США излишки электроэнергии, произведенных на ветроэлектростанциях. Также президент США объяснил необходимость перехода на "чистую энергию" и в связи с возможным подорожанием нефти. "Сейчас нефть дешевая, но она подорожает. И будет становиться все дороже, поскольку является ограниченным ресурсом и ее добыча будет все более затратным процессом", - сказал американский президент.