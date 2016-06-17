Количество проданных электромобилей в Европе превысило полмиллиона

На сегодняшний день в Европе продано 502 311 таких авто, сообщает ЕlectroСars. Европа стала лидером по количеству пассажирских электрических транспортных средств. США оказались на втором месте, Китай - на третьем.

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Лидерами продаж с начала 2016 года стали: Норвегия с 18734 авто, Великобритания с 16056 и Франция - с 15267.

Напомним, в апреле правительство Германии объявило о запуске программы стоимостью 1 млрд евро ($1,13 млрд), которая предусматривает десятикратное увеличение количества электромобилей в стране в ближайшие 4 года.