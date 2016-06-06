Страны Северного моря договорились о совместных усилиях в производстве ветровой энергии

Как передает собственный корреспондент в Брюсселе, соответствующая декларация и план действий были подписаны в понедельник девятью министрами, вице-президентом Еврокомиссии по вопросам Энергетического Союза Марошем Шефчовичем и комиссаром по вопросам действий в сфере климата и энергетики Мигелем Ариасом Каньете.

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«Цель заключается в том, чтобы создать хорошие условия для развития офшорной ветровой энергии с целью обеспечения устойчивого, безопасного и доступного энергоснабжения в страны Северного моря. Укрепление регионального сотрудничества будет способствовать сокращению выбросов парниковых газов и повышению безопасности поставок в регионе. Это является ключевыми задачами Энергетического союза», - говорится в сообщении Европейской комиссии.

Комментируя подписание договоренностей, европейский комиссар Каньете сказал: «Сегодняшняя декларация знаменует собой поворотный момент в сотрудничества в регионе Северного моря. Теперь у нас есть конкретный план действий, который принесет результаты».