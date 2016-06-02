Германия планирует увеличить использование возобновляемых источников энергии до 40-45% к 2025

Об этом говорилось на встрече премьер-министров немецких земель, где обсуждалась реформа закона о возобновляемых источниках энергии, передает DW.

Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в среду перед журналистами, сказала, что переговоры были долгими.

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Одним из главных вопросов в переговорах был масштаб и темпы, которыми использование возобновляемых источников энергии должно быть увеличено. Так, федеральное правительство Германии планирует увеличить использование «зеленых» источников энергии до 40-45% к 2025 году. В настоящее время доля производства возобновляемой энергии в стране составляет 30%.

Сообщается, что стороны пока не договорились о дальнейшем расширении биомассы и деталях по развитию электросетей и распределению энергии, добываемой с помощью ветряков