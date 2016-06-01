Английский суд в качестве наказания обязал "зеленого" энергетика убрать мусор

Как выяснил суд, сотрудники компании, которой руководит Гэри Мау, складывали на территории своего предприятия тысячи тонн промышленных отходов, передает Би-би-си.

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Гора мусора превышала 8 м, и ветер уносил отходы в расположенный поблизости природный парк.

Судья сказал, что занятие уборкой мусора поможет бизнесмену лучше понять, насколько остро стоит проблема утилизации отходов.