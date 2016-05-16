В Руанде начали добывать электричество из метана - СМИ

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Извержения метана в озере неоднократно приводили к массовой гибели жителей прибрежных деревень.

Первая стадия строительства электростанции общей мощностью 26 Мгв улучшит положение местных жителей, которые до сих пор были лишены электричества.

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Руанда надеется в предстоящие два года значительно расширить энергосектор за счет газовой электростанции на озере Киву.

В настоящее время лишь четверть населения страны имеют доступ к электроэнергии.