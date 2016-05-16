В Руанде начали добывать электричество из метана - СМИ
21:27, 16 мая 2016Альтернативная энергетика
1660
В Руанде открыта первая в мире электростанция, которая работает на метане, извлекаемом из отравленного этим газом озера Киву.
REUTERS
Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
Извержения метана в озере неоднократно приводили к массовой гибели жителей прибрежных деревень.
Первая стадия строительства электростанции общей мощностью 26 Мгв улучшит положение местных жителей, которые до сих пор были лишены электричества.
Читайте такжеУкраинец создал дешевую солнечную станцию (видео)
Руанда надеется в предстоящие два года значительно расширить энергосектор за счет газовой электростанции на озере Киву.
В настоящее время лишь четверть населения страны имеют доступ к электроэнергии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter