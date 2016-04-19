Мельбурнский университет установит солнечные панели на кампусах

В целом будет установлено 1,8 Мвт солнечных систем на 18 крышах зданий на кампусах Parkville, Southbank, Dookie, Burnley и Werribee, пишет Ecotown.com.ua со ссылкой на reneweconomy.com.

Новые панели добавили бы 100 кВт до солнечной системы, установленной в начале прошлого года на крыше здания университета Уилсон Холл. Новые установки солнечных батарей, оцениваются в $ 3,1 млн. Программа работ стартует при поддержке Clean Energy Finance Corporation.

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Университет планирует оптимизировать электросеть, модернизировать морозильную систему, установить солнечные фотоэлектрические панели, солнечные тепловые и ветровые микротурбины, что сократит использование сетевой электроэнергии примерно на 8 процентов.

Оптимизация оборудования электросети, которая контролирует и корректирует входное напряжение питания для повышения энергоэффективности зданий, будет способствовать наибольшей экономии энергии, снижению потребления более 4 ГВт/час. Она также имеет дополнительное преимущество – снижение затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание.