В Украине емкость рынка проектов по энергоэффективности составляет около 40 миллиардов евро - Зубко

Об этом в ходе совместной пресс-конференции с федеральным министром окружающей среды, охраны природы и безопасности ядерных реакторов ФРГ Барбарой Хендрикс заявил вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко.

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«Рынок энергоэффективности - это порядка 40 млрд евро и 100 тыс. новых рабочих мест. Это дополнительное развития рынка строительных материалов и возможность вдвое сократить потребление газа на индивидуальное отопление и отопление многоквартирных жилых домов», - сказал Зубко.

В свою очередь Барбара Хендрикс отметила, что столь значительный потенциальный объем средств можно освоить примерно за 10-15 лет. «Но это позволит гражданам Украине получить новые технологии, но также научиться по-новому обращаться с энергией», - отметила министр.

Как сообщал УНИАН, в феврале текущего года Европейский банк реконструкции и развития разработал специальную программу энергосбережения IQ energy, которая поможет украинцам повысить энергоэффективность их домов с сохранением уровня комфорта при снижении потребления энергоресурсов. По информации Банка, программа IQ energy основывается на лучшем опыте энергосбережения, апробированном в 22 странах мира.

Кабинет министров Украины также в феврале утвердил выделение 893,85 млн грн на продолжение реализации правительственной программы частичной компенсации стоимости кредитов на термомодернизацию и мероприятия по повышению энергоэффективности в жилом секторе Украины на 2016 год.