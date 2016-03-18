Гнилые помидоры оказались источником электроэнергии

Группа ученых из Принстонского университета и Университета "Флорида Галф Кост" (США) решила использовать гнилые помидоры в качестве источника энергии. Результаты работы исследователи представили на ежегодном собрании Американского химического общества, передает "Телеграф".

Аспирантка Намита Шреста, которая работает над проектом, утверждает, что томаты могут быть подходящей основой для химического источника тока. Бактерии окисляют мякоть плодов, что высвобождает электроны и создает ток. При этом особую роль в процессе играет ликопин — пигмент, придающий томатам красный цвет и стимулирующий генерацию электрических зарядов.

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Ученые утверждают, что энергетическая эффективность от микробного разложения томатов чуть ли не превосходит чистые химические вещества, которые обычно используются в гальванических элементах. Хотя выходная мощность от их устройства мала — 10 миллиграммов томатных отходов создаст лишь 0,3 ватта электроэнергии — исследователи обещают, что этот показатель может быть увеличен на несколько порядков.

По расчетам авторов исследования, если использовать все испорченные томаты, которые набираются в штате Флорида за год, то энергии от них хватит на 90 дней работы всех аттракционов в парке Disney World.