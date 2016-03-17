На португальском острове строят электросеть, которая работает на 100% от возобновляемых источников энергии

Что касается масштаба проекта, то уже установлена солнечная электростанция (1 МВт), которая обеспечивает подачу питания на маленьком острове, в то время как ветропарк (4,5 МВт) пока устанавливается, сообщает Ecotown со ссылкой на Сlean technica.

Они будут поддерживаться полностью автоматизированным (3.2 МВт) программным обеспечением, которое будет балансировать краткосрочные колебания мощности.

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В своем проекте Younicos хочет доказать, что на базе возобновляемой энергии вполне возможно создать стабильную электрическую сеть, которую можно использовать как в темное время суток, так и в безветренную погоду. Треть существующего ископаемого топлива острова будет оставаться в качестве резервного питания и будет использоваться в течение длительных периодов неблагоприятных погодных условий.