В Нидерландах создадут сеть электрозаправок, которые будут питаться энергией солнца

В Утрехте, четвертом по величине городе в Нидерландах, создадут сеть зарядных станций для электрокаров на солнечных батареях.

Солнечные электрозаправки установят в рамках проекта Smart Solar Charging, который реализует французский автомобильный гигант Renault совместно с двумя местными фирмами, передает Ecotown.

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На первом этапе будет установлено 1000 станций, которые будут получать энергию от 10 000 установленных на крышах фотоэлектрических панелей.

На втором этапе - избыток производимой солнечными батареями электроэнергии планируется отдавать в общую сеть города. В качестве генераторов будут использоваться также ветряки.

В Утрехте насчитывается около 1600 солнечных часов в год. При этом ниже нуля температура в городе опускается только в январе–феврале.