Израильская армия планирует перейти на солнечную энергию

Как передает SolarPanels, израильские военные не пожелали оставаться в стороне от энергетической революции, а потому приняли решение заменить все свои дизельные генераторы на солнечные батареи, которые будут поставлять энергию базам по всей стране.

По предварительным данным, ЦАХАЛ в ближайшие два десятилетия перейдет на производство почти всей необходимой электроэнергии от солнца. Согласно информации израильского сайта ВВС, Институт Израиля, заручившись преимуществами, обещанными государственной программой, расширил свои возможности в сфере возобновляемых источников энергии за последние годы.

"Инициатива правительства создала обширный рынок для поставщиков оборудования, обслуживающих тех, кто исследует новые возможности энергетической технологии. Финансовый стимул побудил нас сосредоточить внимание на этой отрасли", - сообщили военные.

По словам служащих, они достигли значительного прогресса, но все еще не исчерпали свои способности в полной мере.

"Нам еще предстоит узнать о том, как использовать солнечную энергию, а также разработать метод ее хранения. Мы не можем полагаться лишь на прямые солнечные лучи, ведь неподходящее время суток или даже плохая погода парализуют деятельность. К сожалению, солнечный свет не доступен для нас круглые сутки", - говорят военные.

В то время как переход на солнечную энергии пойдет на пользу армии в финансовом плане из-за снижения затрат, это также поможет снизить уровень загрязнения окружающей среды в стране в целом. В январе военные объявили о том, что находятся в процессе реализации плана по установке миллиона квадратных футов солнечных панелей для производства электроэнергии на базах ВВС Израиля.

"Еще в 2014 году мы начали реализацию пилотного проекта для изучения альтернативных источников энергии, с акцентом на солнечной энергии. Сегодня проект набирает оборотов", - рассказал командир Сухопутных войск Израиля.

Однако не только военные ощутили преимущество использования энергии Солнца. Жители сектора Газа видят в данном источнике энергии не только альтернативу, но и выход из энергетического кризиса в целом. Перебои в поставках электричества здесь зачастую составляют до 12 часов.

"Нам нужна солнечная энергия и для того, чтобы обеспечивать, к примеру, родильные дома. Если инкубатор, в котором находится новорожденный малыш, лишь на минуту останется без питания, ребенок может умереть", - говорят медики.

Проблему с перебоями можно решить за счет солнечной энергии, производимой при помощи панелей, установленных в прибрежной части. Причем затраты на запуск производства солнечной энергии, которые включают в себя покупку и установку панелей и преобразователей, а также аккумуляторы, должны окупиться в будущем.