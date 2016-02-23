В Норвегии построят крупнейшую в Европе наземную ветряную электростанцию

Норвежский производитель электроэнергии Statkraft и его партнеры анонсировали во вторник соглашение о строительстве крупнейшей в Европе наземной ветряной электростанции.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Bloomberg.

Инвестиции в проект составят 1,1 млрд евро.

Statkraft планирует к 2020 году построить комплекс из шести ветряных электростанций в центральной Норвегии. Общая мощность электростанции должна достигать 1 тыс. мегаватт.

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Сообщается, что Statkraft будет обладать 52,1% проекта, остальное будет в собственности партнеров.

"Это самая большая инвестиция в ветряную энергетику Норвегии и самый мощный наземный проект ветряной энергетики в Европе", - сказал глава компании Statkraft, которая находится во владении государства.

По его словам, проект будет способен обеспечить электроэнергией 170 тысяч домов в Норвегии.