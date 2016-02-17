Китай создаст перспективный реактор, который будет сжигать ядерные отходы электростанций

По данным издания South China Morning Post, с этой целью в стране создан специальный стальной сплав, который послужит основой для возведения плавильного реактора, пишет Лента.ру.

Отмечается, что система CIADS (China Initiative Accelerator Driven System) предполагает сжигание в реакторе ядерных отходов при помощи ускорителя заряженных частиц (протонов или положительно заряженных ионов). Пучком частиц предлагается обстреливать вольфрамовую мишень, которая после этого начнет испускать быстрые нейтроны и разрушать отходы.

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Перспективный сплав позволит реактору удержать высокотемпературные нагрузки. Площадь установки составит 60 гектаров. Для охлаждения реактора будет использоваться не вода, а высококоррозийные жидкие металлы.

По данным издания, установку планируется возвести к 2022 году в прибрежной провинции Гуандун. Коммерческий ввод реактора для сжигания отходов от атомных электростанций может занять еще одно десятилетие. Созданием перспективного реактора и нового материала занимаются профильные институты Китайской академии наук.