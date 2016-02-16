Украине нужна "зеленая революция", у страны большой потенциал для изменений - немецкий политик

Украине нужна "зеленая революция", у нее имеется большой потенциал для изменений не только в виде ресурсов, но и в виде ноу-хау.

Об этом в интервью Deutsche Welle заявил глава Фонда Генриха Белля, близкого к партии "Союз-90/Зеленые", Ральф Фюкс.

"В Украине есть необходимость такой трансформации. И есть большой потенциал для изменений не только в виде ресурсов, но и в виде ноу-хау. Сейчас в Украине живая активная дискуссия, интересный ландшафт стартапов, которые работают в этой сфере. И важно создать в этой отрасли привлекательные условия и не забывать, что именно во время таких вот кризисов существуют возможности начать эффективно работать", - говорит он.

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А что касается внимания инвесторов к развитию возобновляемых источников энергии, то политик говорит, что все зависит от политических условий.

"Важный фактор - это чрезмерные субсидии для компаний, которые добывают газ и уголь. Нужны очень четкие политические указания на расширение "зеленой энергетики". Нужны четкие гарантии со стороны государства частному сектору по поддержке этого сектора. Если будут политические рамки, то Украина получит достаточно международных инвесторов", - резюмировал Фюкс.