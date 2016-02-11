Создан самый черный материал в мире, способный увеличить КПД солнечных батарей

Самый черный в мире материал был назван Vantablack, сообщает rr-f.ch. Vantablack является серьезным прорывом не только в науке и промышленности, поскольку эта разработка, применяемая в нанотехнологиях, может быть использована во многих сферах, где задействован свет и тепло. «В первую очередь это касается повышения коэффициента полезного действия в солнечных энергосистемах. Он уменьшает проникновение света, улучшая способность чувствительных телескопов, чтобы увидеть самые далеко расположенные от Земли звезды. С помощью его ультра-низкого коэффициента отражения улучшается чувствительность к восприятию приборов, ведущими наблюдение за космосом», – сказал главный технический директор Surrey NanoSystems Бен Дженсен.

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С виду новый материал Vantablack напоминает щетку в основе которой алюминиевая фольга. На ней закреплены небольшие щетинки – сотни миллионов разных размеров и плотности углеродных нанотрубок. Когда свет достигает поверхности Vantablack, он, грубо говоря, «запутывается» в большом количестве углеродных трубочек и практически не отражается, поглощая тем самым практически 100% света. Чтобы лучше представить, насколько черным является материал, можно его сравнить с самой черной сажей, которая поглощает максимум 96% падающего света.

Человеческий глаз воспринимает материал как черную дыру, так как более 99,9% света не отражается от Vantablack. Этот черный материал имеет самую высокую теплопроводность, небольшую массу и высокую чувствительность к изменениям температур и может быть использован везде, где нужно избавиться от бликов, потерь падающего света, в том числе солнечного. Помимо космических технологий, оптических приборов (телескопов, микроскопов, фотообъективов), самый черный материал Vantablack может быть использован как покрытие в солнечных батареях, что позволит существенно повысить КПД батареи до 50%. Сейчас максимальный показатель КПД равен лишь 45%.