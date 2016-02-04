Крупнейшая в мире солнечная станция открыта в Марокко

Станция построена в пустыне Сахара, к юго-востоку от Касабланки, неподалеку от города Уарзазат, передает Би-би-си. Она будет производить 500 мегаватт электроэнергии, что сравнимо с мощностями АЭС.

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Для того чтобы обойти пешком полмиллиона параболических зеркал, которые фокусируют солнечную энергию и тем самым разогревают воду для производства пара для турбин, необходимо около двух часов.

Экологи высказывают опасения, что вода, необходимая для турбин, может привести к иссяканию близлежащих природных водоемов.

Марокко планирует генерировать 52% своих потребностей в электричестве путем возобновляемой энергии к 2030 году, уменьшив тем самым импорт нефти и других энергоносителей.