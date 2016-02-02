США хотят сконструировать "плавающие" ветротурбины, размах которых достигнет 200 метров

Министерство энергетики США поручило Сандийским национальным лабораториям сконструировать «плавающие» ветротурбины, размах которых достигнет 200 метров, передает Центр ФОБОС.

Самые большие ветряки, размах лопастей которых достигает 80 метров, расположены в Японии (на расстоянии 20 км от АЭС «Фукусима-2»). Они дают 7 мегаватт электроэнергии. В США же собрались строить ветрогенераторы на 50 мегаватт.

Новую конструкцию оснастят специальными элементами, которые позволят без потерь «ловить» сильный морской ветер. Во время шквалов лопатки ротора будут складываться по ветру, чтобы снизить риск поломки.

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На такую конструктивную задумку инженеров вдохновили пальмы. Во время урагана эти деревья способны «закрывать» свои кроны и таким образом выдерживать ветер скоростью до 300 км/ ч.

Успешная реализация проекта позволит распространить ветроэнергетику в районы планеты, которые отличаются повышенным риском ураганов и тайфунов.

Пока проект находится в стадии разработки. Конкретных результатов следует ожидать к концу 2020-х годов, когда министерство энергетики планирует вырабатывать 20% электроэнергии в стране с помощью ветряных электростанций.