В Японии построили одну из самых больших в мире плавучих электростанций на солнечных батареях

Японская компания Smart Energy завершила строительство одной из самых больших в мире плавучих солнечных электростанций на территории японской префектуры Сайтама, что к северу от Токио, передает Центр ФОБОС.

Мощность станции, занимающей поверхность озера площадью 130 тысяч квадратных метров, достигает 7,5 МВт. Энергия генерируется более чем 27 тысячами отдельных солнечных батарей производства китайской компании Yingli.

Читайте такжеЭнергия от природы: самые экологичные зарядные устройства

Солнечные панели позволяют преобразовывать световое излучение нашей звезды в электроэнергию при помощи особых полупроводниковых элементов. Планируется, что новая станция сможет вырабатывать 8,3 миллиона кВт электрической энергии в год. Этого, например, достаточно, чтобы обеспечить энергетические потребности более двух тысяч частных домов.

После аварии на АЭС в префектуре Фукусима, Япония практически полностью отказалась от использования атомных электростанций, предпочитая экологически безопасные источники энергии.