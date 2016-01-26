Украинские ВЭС в 2015 году произвели 1,125 млн кВт-час электроэнергии

Об этом сообщает Украинская ветроэнергетическая ассоциация (УВЭА), уточняя, что доля ветростанций по итогам 2015 года соответствовала примерно 0,73% от общей годовой генерации электроэнергии в стране.

Эксперты УВЭА подсчитали, что "зеленая" электроэнергия, производимая за счет энергии ветра и поставленная в национальную энергосистему, позволила сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на более чем 1,329 млн тонн.

"По результатам опроса, проведенного экспертами Украинской ветроэнергетической ассоциации, в 2015 году в Украине было введено в эксплуатацию 16,6 МВт новых ветроэнергетических мощностей", - сообщают в ассоциации.

Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2015 года суммарная мощность ВЭС материковой части Украины составила 426,2 МВт.

"Лидирующими компаниями ветроэнергетической промышленности Украины остаются компании "Винд Пауэр", "Ветряные парки Украины", "Виндкрафт", - отмечается в сообщении.

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Также в ассоциации напомнили, что часть ветростанций расположены в зоне АТО и оккупированном Крыму. По данным УВА, две ветростанции расположены на неподконтрольной территории: Лутугинский и Краснодонский ветропарки (Луганская область). В то же время ветропарк "Новоазовский" (Донецкая область) расположен на линии соприкосновения ВСУ и террористических группировок. Проектное строительство этих ВЭС приостановлено. Происходят правовые разбирательства относительно статуса указанных ВЭС на рынке электроэнергии Украины.

Кроме того, сообщается, что на территории оккупированного Крыма установленная ветроэнергетическая мощность осталась прежней - 87,8 МВт. По предварительной информации, было произведено около 125 млн кВт-час. электроэнергии.

"Поставка в Объединенную энергетическую систему Украины электроэнергии, произведенной на ВЭС, расположенных на временно оккупированной территории АР Крым, прекращена с апреля 2014 года", - уточнили в ассоциации.

Как сообщал УНИАН, по информации председателя правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Украины Андрея Конеченкова, введение новых мощностей ветровых электростанций в Украине в 2015 году замедлилось почти в 8 раз по сравнению с 2014 года до 16 МВт со 126 МВт из-за аннексии Крыма и длительных боевых действий в Донбассе.

В конце сентября 2015 года заместитель председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Валентин Шлихта заявил, что недостаточная координация между украинскими государственными ведомствами, административные барьеры и высокая стоимость кредитов затрудняют привлечение инвестиций в развитие возобновляемой энергетики в стране.