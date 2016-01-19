Ученые заставили одежду преобразовывать солнечную энергию в тепло

Новый материал, разработанный учеными из Массачусетского технологического института, может быть использован для автономного обогрева одежды, предварительно, «зарядившись» энергией солнца, пишет Facepla.net со ссылкой на News.mit.edu.

Изготовленный из полимерной пленки, материал впитывает солнечные лучи в течение дня и сохраняет тепло до тех пор, когда это необходимо. Такая технология удобна в холодном климате, поскольку владелец сможет «заряжать» свою одежду в течение дня, и использовать накопленное тепло во время холодных вечеров.

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Разработанный полимер «впитывает» энергию от солнца, и хранит ее в химическом состоянии внутри прозрачной пленки. Химический способ хранения сохраняет стабильность тепла, позволяя пользователям использовать его по собственному усмотрению. В химическом состоянии тепло может быть использовано с помощью небольших катализаторов, которые всегда под рукой - свет, тепло или электричество.

Это означает, что куртка, с сохраненным определенным количеством тепла, может очень быстро его «активировать» с помощью вспышки света. Исследователи утверждают, что при активации полимерный материал может нагреваться до 60 градусов по Фаренгейту (15 °С).

Исследователи говорят, что ткань легко производить в два этапа. Они ищут возможность применения своего материала в таких продуктах, как одежда, оконное стекло и промышленные товары.