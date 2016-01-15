Студенты в Нидерландах создали прототип автомобиля, работающего на муравьиной кислоте (фото)

Команда студентов-техников из университета Эйндховена в Нидерландах создала прототип автомобиля, работающего на муравьиной кислоте.

Как сообщает Naked Science со ссылкой на Phys.org, принцип работы инновационного автомобильного топлива заключается в том, что муравьиная кислота содержит водород, ранее уже зарекомендовавший себя в качестве альтернативного экологического вида топлива.

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Например, недавно авто на водородном топливе отправила в серийное производство Toyota. У водорода, как и у электричества, которое также используют в качестве альтернативы для «машин будущего», имеются свои минусы. К примеру, электромобили, зависящие от батареи, имеют ограниченный радиус действия. А водород достаточно дорого транспортировать и хранить.

Муравьиная же кислота, по словам разработчиков из студенческой команды Team FAST, благодаря своей жидкой природе легко и дешево перевозится. Водород из нее будет извлекаться с помощью каталитических реакций. В качестве примера студенты создали метровую действующую модель авто, которая помогла им получить грант в размере 50 тыс. евро на дальнейшую работу над автомобилем. Первый полностью действующий образец «кислотного» авто разработчики планируют представить общественности в 2017 году.