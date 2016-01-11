Во Франции нашли способ получать электроэнергию из сыра

Побочный продукт сыра Бофорта, которым является сухая обезжиренная сыворотка, превращают в биогаз, смесь метана и углекислого газа, на электростанции в Альбервиле, в Савойе.

Об этом пишет Facepla.net со ссылкой на Telegraph.co.uk.

Бактерии добавляются в сыворотку, чтобы произвести газ, который затем используется для производства электроэнергии, которая продается в энергетическую компании EDF.

«Сыворотка является нашим топливом», - рассказывает Франсуа Декер (François Decker), представитель Valbio, компании, которая разработала и построила электростанцию, открывшуюся в октябре. «Это же довольно просто, такой же ингредиент, как в натуральном йогурте».

После того как полностью обезжиренное молоко было использовано для производства сыра Бофорта, остается сыворотка и сливки. Сыворотка используется для производства сыра рикотта, а сливочное масло и белковый порошок используются в качестве пищевой добавки.

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Остаточную обезжиренную сыворотку помещают в бак с бактериями, где с помощью естественного брожения образуется метан.

Затем газ подают через двигатель, который нагревает воду до 90 градусов С, и генерирует электроэнергию.

Это не первая сырная электростанция, но одна из самых крупных. Valbio построила свою первую электростанцию-прототип 10 лет назад рядом с аббатством, где монахи делали сыр с 12 века.

С тех пор во Франции, других европейских странах и Канаде были построены около 20 других небольших электростанций. Еще несколько планируется в Австралии, Италии, Бразилии и Уругвае.