В Марокко отложили начало работы гигантской солнечной электростанции

Об этом сообщает Радио свобода со ссылкой на агентство France-Presse.

Производство дополнительных 160 мегаватт электроэнергии должно позволить государству Марокко, которое расположено на северо-западе Африки, значительно сократить выбросы парниковых газов.

Последующие фазы проекта, «Нур-2» и «Нур-3», должны быть реализованы в 2016 и 2017 годах соответственно, также предусмотрено объявление тендера на сооружение четвертой очереди.

Комплекс в целом, по оценкам министерства энергетики Марокко, предусматривает сокращение выбросов углекислого газа на 240 тысяч тонн в год.

Читайте такжеВо Франции заработала самая большая в Европе солнечная электростанция

После завершения всех этапов строительства, «Нур» станет, как утверждают разработчики, «крупнейшим производственным объектом солнечной энергетики в мире», общая площадь которого составит 30 квадратных километров. «Нур» будет генерировать 580 мегаватт электроэнергии, чего хватит для снабжения миллионов домов.

Марокко, которое имеет скудные запасы нефти и газа, является крупнейшим импортером энергии в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Сооружение энергосистемы «Нур» позволит обеспечить в 2020 году до 42% энергетических потребностей Марокко.

Читайте такжеКитай начал строительство крупнейшей в стране ветряной электростанции