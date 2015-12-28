В Марокко отложили начало работы гигантской солнечной электростанции
Марокканское агентство по солнечной энергии отложило без объяснения причин начало работы «Нур-1», первой очереди солнечной электростанции, которая в перспективе станет крупнейшим в мире производственным объектом по использованию энергии Солнца.
Об этом сообщает Радио свобода со ссылкой на агентство France-Presse.
Производство дополнительных 160 мегаватт электроэнергии должно позволить государству Марокко, которое расположено на северо-западе Африки, значительно сократить выбросы парниковых газов.
Последующие фазы проекта, «Нур-2» и «Нур-3», должны быть реализованы в 2016 и 2017 годах соответственно, также предусмотрено объявление тендера на сооружение четвертой очереди.
Комплекс в целом, по оценкам министерства энергетики Марокко, предусматривает сокращение выбросов углекислого газа на 240 тысяч тонн в год.
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После завершения всех этапов строительства, «Нур» станет, как утверждают разработчики, «крупнейшим производственным объектом солнечной энергетики в мире», общая площадь которого составит 30 квадратных километров. «Нур» будет генерировать 580 мегаватт электроэнергии, чего хватит для снабжения миллионов домов.
Марокко, которое имеет скудные запасы нефти и газа, является крупнейшим импортером энергии в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Сооружение энергосистемы «Нур» позволит обеспечить в 2020 году до 42% энергетических потребностей Марокко.
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