В южной части департамента Жиронда во Франции заработала самая большая в Европе солнечная электростанция. Об этом сообщает Еcotown.

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СЭС мощностью в 300 МВт будет производить более дешевую, чем новые АЭС электроэнергию. Ее ввела в эксплуатацию французская энергетическая группа Neoen, которой проект обошелся в 360 млн евро.

Предполагается, что построенная на участке площадью 250 га станция будет обеспечивать электроэнергией 300 тысяч жителей, стоимость которой составит 105 евро за МВт/час. Для сравнения: произведенное на АЭС электричество обходится французам в 130 евро за МВт/ч, а на ветроэнергетических установках – в 95 евро за МВт/час.

Высокая производительность СЭС обусловлена тем, что направленные и на восток, и на запад солнечные батареи в течение более длительного времени собирают энергию солнечных лучей.

16,5 тыс. модулей, на которых смонтировано 983,5 тыс. солнечных батарей, установили на склоне большого холма, где в 2009 году ураган выкорчевал сосновый бор. Для соединения их между собой и со станцией понадобилось 4 тыс. км электрокабеля различного сечения, отмечают в компании.