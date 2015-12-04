Китай начал строительство крупнейшей в стране ветряной электростанции

Китай приступил к строительству крупнейшей в стране ветряной электростанции, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

"Ветряная ферма находится на острове Наньжи, в провинции Фуцзянь. После полного завершения строительства в 2018 году станция будет способна вырабатывать 1,4 миллиарда киловатт-часов электричества в год, что равносильно сжиганию 450 тысяч тонн угля", - говорится в сообщении агентства.

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Сообщается, что на острове часто происходят ураганы и тайфуны, а количество дней с ветряной погодой в среднем достигает 320 в год.

Китай пытается сократить потребление угля из-за загрязнения окружающей среды, заменяя его возобновляемыми источниками энергии, такими как солнечная энергия, энергия ветра и воды.