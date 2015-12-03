Ученые создали светильник, который работает от энергии комнатных растений (фото)

Светодиодная лампа Plant lamp, разработанная командой учёных из Universidad de Ingeniería & Tecnología (UTEC) в Перу, является весьма актуальной инновационной разработкой. Светильник работает от энергии комнатных растений, а вернее - её выделяет находящийся в почве микроорганизм geobacter, передает Центр Фобос.

Бактерия способна вырабатывать электричество при переработке органических соединений.

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Лампа Plant lamp представляет собой деревянный ящик, внутри которого размещена металлическая сетка, поглощающая вырабатываемое микроорганизмами электричество, далее его накапливает аккумулятор, что в дальнейшем обеспечивает до двух часов освещения в сутки.

Как заверяют разработчики, светильник ярче и безопаснее, чем керосиновые лампы, которыми вынуждено пользоваться население Перу.