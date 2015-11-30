Der Spiegel: Билл Гейтс и Ко инвестируют миллиарды в чистую энергию

Об этом пишет Кристоф Зайдлер в своей статье «Билл Гейтс и Ко инвестируют миллиарды в чистую энергию», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel.

Каменный век закончился не из-за международного договора о запрете использования камней, он завершился, потому что появились гораздо лучшие технические альтернативы. Две скоординированных многомиллиардных программы при сотрудничестве 20 стран и примерно 30 частных предпринимателей должны способствовать использованию чистой энергии в развивающихся странах, и таким образом помогать в борьбе с изменениями климата. Официально «Mission Innovation» (Миссия «Инновация») будет представлена в понедельник на саммите по климату в Париже, где в условиях наивысших мер безопасности будет обсуждаться соглашение о защите мирового климата после 2020 года.

Одной из ключевых фигур новой инициативы является бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс. Он презентует ее вместе с президентом США Бараком Обамой, президентом Франции Франсуа Олландом и президентом Индии Нарендра Моди – и также поддержит ее финансово. Необходимое условие: Кроме частного капитала, который поступает от Гейтса и 30 других компаний так называемой «Breakthrough Energy Coalition», должно также поступать государственное финансирование. Во время заседаний Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре Гейтс уже встречался с Олландом и Моди.

По данным веб-сайта инициативы, ему удалось, среди прочего, привлечь таких знаменитостей в сфере ИТ, как Марк Цукерберг (Facebook), Джек Ма (Alibaba), Джефф Безос (Amazon), Мег Уитман (HP). Из Германии в инициативе участвует соучредитель SAP Хассо Платтнер. Инвестиции также поступят от Ратана Тата, бывшего главы индийской Tata Group, южноафриканского миллиардера в сфере горно-добывающей промышленности Патрис Мотсепе или Алико Данготе, который владеет конгломератом в Нигерии.

Удвоить помощь в течение пяти лет

Примерно 20 стран пообещали поддержать эту инициативу. Кроме ЕС и Норвегии, также Канада, США, Япония, Австралия, Бразилия, Индия, Китай и Индонезия, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты – пестрая коалиция государств, у каждого из которых свои мотивы для участия.

В заявлении о запуске инициативы, все они обещают, по возможности, удвоить государственную поддержку развития экологически чистой энергии в течение пяти лет. Согласно данным Белого дома, государства-участники имеют в своем распоряжении 80 процентов глобальных ресурсов в сфере «зеленых» технологий.

Демократическое правительство США, возможно, столкнется с трудностями в Конгрессе при получении одобрения запланированного участия в программе. Республиканцы заявили, что наложат вето на любую помощь, которую Обама пообещает в Париже.

Уговорить их согласиться можно следующим образом: государственные деньги будут использованы для проведения фундаментальных исследований, цель которых заключается в снижении стоимости технологий в долгосрочной перспективе. Затем частный сектор должен разрабатывать продукты для чистого энергоснабжения - и, таким образом, конечно, зарабатывать деньги.

Индия в качестве ключевой страны

Программа предназначена для поощрения научных исследований и разработок, к примеру, аккумуляторов энергии. Билл Гейтс в своем заявлении ("Energy Innovation - Почему нам это нужно и как мы это получим») указывает на то, что у бензина в 60 раз более высокая плотность энергии, чем у современных лучших литий-ионных батарей – уголь лучше в 37 раз. Хранение чистой электроэнергии должно становиться более дешевым – при помощи новых технологий и улучшенной сетевой системы.

По сути, речь идет о том, чтобы использование возобновляемых источников энергии стало привлекательным вариантом и в развивающихся странах. Индия во время переговоров по климату постоянно указывает на то, что в стране все еще есть сотни миллионов людей, у которых нет доступа к электроэнергии. Подключить их к сети, при необходимости с помощью угольной энергетики, является первым приоритетом правительства, – а защита климата – только лишь вторым.

После того, как США и Китай, по крайней мере, в преддверии саммита договорились об умеренных улучшениях в вопросе климата, наблюдатели считают Индию одной из ключевых стран для успеха программы в Париже. Страна уже занимает третье место по объему выбросов CO2 в мире. Программа финансирования возобновляемых источников энергии, возможно, может помочь получить согласие на сделку правительства премьер-министра Нарендра Моди. Массовое использование ветра, воды и солнечной энергии является основой национального плана по климату, объявила в начале октября Индия.

На самом деле разработка возобновляемых источников энергии – это задача основанного около пяти лет назад Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) со штаб-квартирой в Абу-Даби в ОАЭ и филиалом в Бонне. Организация не обязательно выступает с большими инициативами. В рамках своего исследования «Remap 2030» она подсчитала, что доля возобновляемых источников энергии по всему миру может возрасти с нынешних 18 процентов до 36 до процентов в 2030 году.